Lo skyline di New York avvolto dal fumo. È il terribile effetto degli incendi che bruciano negli Stati Uniti occidentali e in Canada. Martedì scorso, i servizi statali di protezione ambientale hanno emesso un allarme sulla qualità dell’aria, attivato automaticamente quando si prevede che il particolato fine superi i 35 microgrammi per metro cubo d’aria.