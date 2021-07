Il presidente della commissione parlamentare Antimafia,, intervenuto alla manifestazione organizzata dae da un gruppo di attivisti M5s capitanati dalla consigliera regionale boccia senza appello la riforma della giustizia proposta dalla ministra Marta Cartabia e dal governo Draghi. “e questa riforma non risolve i processi trentennali”. Poi il presidente Morra sulle prime mosse di, leader in pectore del M5s, afferma: “Chiunque sia a combatter la riforma Cartabia avrà il mio plauso, ma se poi debbo considerare che questa riforma, in Consiglio dei ministri, è stata votata da chi aveva votato la riforma Bonafede, mi domando se son schizofrenico io o qualcun altro”.