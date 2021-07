In Inghilterra è il Freedom Day, il primo giorno dall’inizio della pandemia in cui quasi la totalità delle restrizioni sono state revocate. A partire dalla mezzanotte del 19 luglio auditorium, stadi, discoteche e pub hanno riaperto a pieno regime: senza quindi ingressi contingentati e soprattutto senza la necessità di mantenere mascherine né distanziamento sociale. In poco tempo i locali si sono subito riempiti, come mostrano le immagini, con tanto di conto alla rovescia per l’ora X, mentre si era in coda. I contagi però, nel Paese guidato da Boris Johnson, continuano ad aumentare in maniera esponenziale.