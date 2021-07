La discussione in Senato sul ddl Zan è iniziata subito con alcune proteste. Al centro della discussione un video, pubblicato sui social dalla senatrice dem Monica Cirinnà che ritrae l'”amore” tra i due Matteo (Renzi e Salvini ndr.). Nelle immagini il renziano, Davide Faraone, insieme ad altri colleghi di Italia Viva, applaude calorosamente al termine del discorso di Matteo Salvini. “La senatrice Monica Cirinnà ha pubblicato un video fatto col suo telefonino rendendomi oggetto di una lapidazione sui social”, ha protestato a Palazzo Madama Faraone, sottolineando che “le riprese in Aula non possono essere fatte” e chiedendo l’intervento della presidente, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Immediato il sostegno della Lega: “Volevo esprimere la mia solidarietà al collega – ha detto prendendo la parola Alberto Bagnai – e dirgli ‘benvenuto nel mio mondo’, perché chi si esprime nel dibattito social prima o poi è oggetto di linciaggio”.