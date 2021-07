Sono 2.153 i positivi al test del Sars-CoV-2 registrati nelle ultime ventiquattr’ore in Italia. Ieri erano stati 1.534. Le nuove vittime sono 23, tre in più del giorno precedente, anche se 9 sono da ricondurre a un aggiornamento dati delle strutture ospedaliere siciliane. Il numero dei dimessi e dei guariti cresce di 1.079 unità arrivando a 4 milioni e 106.315 dall’inizio dell’epidemia nel nostro Paese.

Il tasso di positività risale fino all’1,02% dei 210.599 test effettuati (ieri era allo 0,8%). Per quanto riguarda i numeri ospedalieri, i pazienti in terapia intensiva per il Covid sono 151, 6 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 7, come ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.108, in discesa di 20 unità.

Nel confronto tra le prime tre giornate (lunedì-mercoledì) di questa settimana rispetto alla scorsa, il numero di decessi diminuisce (56 vs 69) così come quello degli ingressi in terapia intensiva (18 vs 21). Cresce il numero assoluto di tamponi positivi (4.575 vs 2.397) e il tasso di positività sui test molecolari (1,8 vs 1,1). Cala, invece, la velocità di svuotamento dei reparti: dal 12 luglio a oggi sono stati dimessi dagli ospedali 26 pazienti, dal 5 al 7 luglio erano stati 130, oltre quattro volte tanti.