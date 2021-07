“Io vengo a fare il cattivo consigliere, fraudolento, vi induco in tentazione, vi vogliono, anche a destra. Vedono i sondaggi in giro per l’Europa e dicono oddio questi svalicano”. Gianfranco Rotodi mette in campo le sue migliori doti da democristiano doc nel suo intervento al congresso fondativo di Europa Verde portando consigli e l’auspicio di una futura collaborazione: “Io vi invito a svalicare… non credo che cambierà la storia se passate dal 2,2 dei sondaggi al 4. Voi dovete coltivare l’ambizione folle e spericolata di arrivare per primi, come in Germania, come nelle città francesi…”. Poi la parentesi autoironica con la frecciatina a Renzi: “Io guido un partito di dichiarata modestia, dove ci presentiamo prendiamo l1%, mi consola che Renzi prende lo stesso ma scrive libri allegramente come fosse il protagonista di un una forza di massa”.