Continua l’avanzata della variante Delta nel Regno Unito, alla quale oggi viene attribuito il 99% dei contagi. In una sola settimana, riferiscono i dati aggiornati di Public Health England, solo aumentati del 34% (+54.268 da 161.981 in una settimana), arrivando a 216.249 in totale. Il numero delle infezioni non fa che crescere a due giorni dalla finale degli Europei di Wembley e a poco più di una settimana dalle rimozioni delle restrizioni causa Covid decisa dal governo Tory di Boris Johnson. Una decisione definita “pericolosa e immorale” da oltre cento scienziati, che su Lancet hanno lanciato un appello a Downing Street affinché sospenda la deadline del 19 luglio e ripensi alle riaperture solo quando anche gli adolescenti saranno vaccinati. Quanto alle ospedalizzazioni, secondo i dati citati da Bbc, al 21 giugno 1.904 persone sono state ricoverate in ospedale, di cui 1.283 sotto i 50 anni (di cui 987 non vaccinati, 118 con prima dose da almeno 21 giorni e 48 completamente vaccinati), 615 di 50 anni o più (195 non vaccinati, 11 con prima dose da 21 giorni, 265 con due dosi).

Quanto invece alla finale Italia-Inghilterra a Wembley, il ministro dei Trasporti britannico Grant Shapps ha esortato i tifosi italiani a non cercare di arrivare in Inghilterra per la partita di domenica. Una raccomandazione che in realtà ribadisce quanto già stabilito: nello stadio ci sarà infatti una quota destinata a tifosi italiani, anche se con la vendita limitata ai soli residenti nel Regno Unito per le norme anti-Covid. Contro la Spagna in semifinale erano stati 6.500 e si spera di confermarli. Poi c’è la vendita libera (sempre, ovviamente solo per residenti Uk, ma a prezzi proibitivi) e, infine, la FederCalcio ha ottenuto dalla Uefa l’ok per una trasferta di mille tifosi dall’Italia. A chi ha chiesto a Shapps se avrebbe raccomandato ai tifosi italiani di andare allo stadio di Wembley per assistere alla partita con l’Inghilterra, il ministro ha detto: “No è la risposta a questa semplice domanda”. “Se ci accorgiamo che le persone arrivano solo per questa partita, non potranno entrare e, proprio per questo, sono stati cancellati molti voli diretti e charter“, ha aggiunto in una intervista a Times Radio.