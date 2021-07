Campione, ma non divo: quando il pallone in piazzetta scappa dalla portata dei bambini che giocano, raccoglie la sfera e inizia a giocare. Dagli Europei a San Pantaleo, in Gallura, Robert Lewandowski: il bomber della nazionale polacca ha accettato la sfida con i ragazzini che disputavano una partitella serale in una delle località turistiche del nord Sardegna. E si è confrontato con loro a colpi di tacco, tra tunnel e numeri. Improvvisamente si sono accesi i riflettori e i telefonini sull’inatteso match che ha animato la notte della località gallurese.