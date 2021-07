“Siamo intervenuti sull’articolo 1 ed è stato tolto ciò che creava tensione. Questa è l’opzione migliore, togliendo l’identità di genere. Inoltre, modifica l’articolo 4 e 7. Abbiamo registrato una buona disponibilità“. Lo ha detto il presidente della Commissione Giustizia, Andrea Ostellari fuori Palazzo Madama, elencando le modifiche proposte per il ddl Zan. In sostanza uno stravolgimento che trasforma tutta la legge. “La proposta di Ostellari, che elimina identità di genere, esclude ogni tutela per le persone trans” ha commentato con un tweet Alessandro Zan, deputato del Pd e primo firmatario del disegno di legge contro l’omotransfobia. “Irricevibile tentativo di mediazione sulla pelle delle persone più discriminate fra i discriminati. L’Italia ha il più alto numero di omicidi in Europa di persone trans”.