Italia-Spagna sarà arbitrata dal tedesco Felix Brych. Per la semifinale degli Europei 2020 in programma a Wembley l’Uefa ha scelto quindi uno degli arbitri più presenti nel corso della rassegna continentale. Nato a Monaco di Baviera nel 1975, avvocato in una banca, Brych arbitra in Bundesliga dal 2004. Dall’11 giugno non ha mancato un solo turno di Euro 2020 e nei quarti, sabato sera, ha diretto Ucraina-Inghilterra, terminata 4-0 per la squadra di Gareth Southgate. Negli ottavi gli era stata assegnata invece Belgio-Portogallo, partita che non è stata arbitrata al meglio.

Il suo nome non sarà nuovo in particolare per i tifosi della Juventus, visto che il tedesco era in campo nel 2017 a Cardiff nella finale di Champions contro il Real Madrid e, più recentemente, ha arbitrato anche il match contro il Valencia nella fase a gironi della maggiore competizione europea per club espellendo Cristiano Ronaldo. Per lui ci sono anche diversi precedenti con la Nazionale, uno dei quali proprio contro la Spagna: Brych arbitrò azzurri e Furie rosse nell’ottobre 2016 a Torino nella partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2018.

In quel match non mancarono le polemiche per la decisione di non espellere prima Diego Costa e poi Sergio Ramos. L’ultima volta in cui l’arbitro ha incrociato gli azzurri è stata nel settembre 2020 contro l’Olanda in Nations League. La Nazionale di Roberto Mancini si impose per 1-0. Martedì 6 a Londra sarà coadiuvato dai i connazionali Borsch e Lupp come assistenti di linea, dal russo Karasev come quarto uomo e da Marco Fritz, anche lui tedesco, scelto come Var.