Il ministro della Salute del Regno Unito, Matt Hancock, 42 anni, si è dimesso dopo la pubblicazione, da parte del tabloid The Sun, delle immagini di un bacio con appassionato abbraccio tra lui e la sua consulente Gina Coladangelo, 43 anni. “L’ultima cosa che voglio è che la mia vita privata distolga l’attenzione dalla concentrazione che ci sta portando fuori da questa crisi”, ha scritto Hancock nella sua lettera di dimissioni indirizzata al premier Boris Johnson. “Devi lasciare l’incarico molto orgoglioso di quello che hai ottenuto, non solo contro la pandemia, ma anche prima che il Covid ci colpisse”, gli ha risposto Johnson, che si era rifiutato di licenziarlo. Il portavoce di Downing Street, solo ieri, aveva detto di considerare chiusa la questione dopo aver ricevuto le scuse dell’esponente politico.

Le immagini pubblicate dal Sun, datate 6 maggio, vengono con ogni probabilità dalle telecamere di sorveglianza del ministero. Il tabloid aveva denunciato lo “scandaloso flirt con i soldi dei contribuenti”, visto che Coladangelo, direttrice e azionista della società di lobbying Luther Pendragon, era stata assunta da Hancock lo scorso anno per un incarico da “direttore non esecutivo” della struttura ministeriale retribuito con 15mila sterline l’anno. Dopo un iniziale no comment, il ministro si era scusato riconoscendo di aver “violato le linee guida sul distanziamento” ma aveva escluso le dimissioni, invocando il rispetto della “privacy” per la sua famiglia e dicendosi deciso a restare “concentrato nel lavoro per portare il Paese fuori dalla pandemia”.