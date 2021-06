“Etica, estetica e…profitto”. È questo il tema del secondo appuntamento organizzato dall’associazione Il mondo che vorrei Onlus Viareggio, per ricordare il 12esimo anniversario della strage ferroviaria di Viareggio. Durante il dibattito si parlerà del senso delle regole, di conflitti, di giovani, di scuola, della sicurezza sul lavoro, delle vittime della strage, del processo e di tanto altro. Ci sarà occasione anche di un po’ di musica, e di teatro civile. Diversi gli ospiti che interverranno all’evento, organizzato all’interno della sede della Croce Verde di Viareggio e seguibile anche in streaming. Ci saranno Alfonso Bonafede, parlamentare ed ex ministro della Giustizia, Gabriele Dalle Luche, avvocato dell’associazione Il mondo che vorrei, il giurista Luca Masera, l’ex magistrato Felice Casson e l’economista Enrico D’Elia. E ancora ci saranno, Roberto Schiattarella, economista, un rappresentante del Rls ferrovieri, e poi i giornalisti Sigfrido Ranucci e Domenico Iannacone, e il climatologo Luca Mercalli. La parte di intrattenimento, invece, vedrà ospiti Luca Bassanese, cantautore, ed Elisabetta Salvatori, attrice e autrice teatrale. A moderare il dibattito saranno la giornalista Donatella Francesconi e il biologo e documentarista Gino Martella. Così come per il primo appuntamento, che si è tenuto giovedì 24 giugno, saranno presenti anche i familiari delle vittime della strage, oltre al presidente dell’Associazione, Marco Piagentini.