“Non è un addio ma un arrivederci, intanto tocchiamo ferro. Noi torneremo in maniera più sporadica, intanto il bollettino, che è sacro, come i cartelli. I cartelli sono diventati l’occasione per i bambini di scrivere, abbiamo video dei più piccoli che li ricopiavano a casa e che poi presentavano i cartelli ai genitori”. Sono le parole del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha annunciato lo stop al tradizionale appuntamento pomeridiano sulla situazione epidemiologica in Veneto.