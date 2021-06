Questa mattina cittadini e associazioni si sono ritrovati al mercato di via Giussani al Ronchetto, periferia di Milano, per chiedere subito un medico per il quartiere. Al presidio erano presenti anche Santo Minniti, presidente del Municipio 6, e Pietro Bussolati, consigliere regionale di opposizione in Lombardia. “Il problema è grave e riguarda questo e tanti altri territori, e fanno bene i cittadini a mobilitarsi e fare sentire la propria voce – spiega Bussolati -. Insieme a loro dobbiamo sostenere con forza la medicina di territorio. In Lombardia è sos medici di base, mancano all’appello almeno 900 medici e centinaia di pediatri di libera scelta”.