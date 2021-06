Alle ore 12 il Partito democratico ha potuto tirare il primo sospiro di sollievo sulla partecipazione alle primarie: a mezzogiorno, infatti, a Bologna hanno votato poco meno di 14mila persone, un dato che rende alla portata l’obiettivo dei 20mila, indicato come soglia minima. A Roma secondo fonti della coalizione sarebbe di 23mila votanti alle 13 la stima dei dati parziali arrivati dai presidenti di seggio, in attesa dei numeri ufficiali. Nel giorno in cui il centrosinistra ha aperto le urne per scegliere gli ultimi due candidati sindaci delle grandi città al voto in autunno, il vero rebus è infatti legato al numero di elettori che si recheranno ai gazebo, Dal dato di metà giornata arrivano segnali incoraggianti, ma per non parlare di flop l’affluenza dovrà restare alta anche nel pomeriggio, tra le insidie legate al primo week end in zona bianca, al caldo e pure alla partita Italia-Galles. Nella Capitale intanto è Giovanni Caudo, principale sfidante dell’ex ministro Roberto Gualtieri, a sollevare la prima polemica: “Ci arrivano segnalazioni da alcuni seggi di leggerezze nei controlli dei documenti o addirittura di palesi violazioni“, scrive su Twitter l’ex assessore di Ignazio Marino.

A Bologna alle ore 12 sono andate fisicamente ai seggi 10.150 persone per scegliere chi, fra Matteo Lepore e Isabella Conti, sarà il candidato sindaco del centrosinistra. A questi si aggiungo 3.511 aventi diritto al voto online che hanno già partecipato, circa il 75% di chi si era iscritto alla piattaforma Partecipa. Questi i numeri forniti dalla segreteria del Pd. I seggi saranno aperti fino alle 21 e a questo punto c’è chi spera di arrivare anche ai 28mila che votarono 10 anni fa per incoronare l’attuale sindaco Virginio Merola. I risultati sono attesi in serata, una-due ore dopo la chiusura delle sezioni.

Il Pd di Roma su Facebook ha segnalato che “grazie al lavoro di oltre mille volontarie e volontari che hanno permesso l’apertura di 187 gazebo, arrivano segnali di una grande e piena partecipazione”. Nella capitale la sfida interna è tra sette candidati: Imma Battaglia, Giovanni Caudo, Paolo Ciani, Stefano Fassina, Cristina Grancio, Roberto Gualtieri e Tobia Zevi. Gualtieri, sostenuto dalla dirigenza dem, è il favorito e stamattina ha votato al seggio di Piazza di Donna Olimpia: “Soglia di 50mila votanti? La soglia è la partecipazione più larga possibile”, ha detto l’ex ministro. Proprio l’appoggio del Pd a Gualtieri però è stato oggetto di polemiche per via di un fac simile della scheda elettorale postato dal Pd di Roma su Facebook: appare la x sbarrata sul nome di Gualtieri, mentre i nomi degli altri 6 candidati non sono nemmeno scritti. I dem della Capitale in ogni caso non nascondono il loro appoggio e anche l’immagine di copertina riporta la scritta: “Per Roma Gualtieri sindaco”.