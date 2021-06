Nella sua diretta quotidiana il governatore della Campania Vincenzo De Luca lancia il suo diktat contro il Festival di Ravello. Senza mai citare la manifestazione De Luca parla di: “Iniziative non coerenti con la natura del festivlal”, puntualizzando che le “indicazioni vanno rispettate”, chiudendo la porta a “cose che non c’entrano niente”. De Luca non usa mezzi termini e parla addirittura di “conflitti di interesse”, adombrando il dubbio che le scelte degli ospiti siano ricadute sulla cerchia amicale del direttore: “Quello che finanzia la Regione Campania non deve essere occasione per farsi le vacanze a spese della regione. Le regole sono quelle che vi ho ricordato se non ci sono coincidenze di obiettivi ci si separa”.