“Le prospettive complessivamente favorevoli nascondono alcuni rischi significativi. Benché la situazione pandemica sembri sempre piuù sotto controllo, siamo ancora lontani dalla fine“. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, a Barcellona, al “Cercle d’Economia”, in occasione del conferimento del “Premio per la costruzione europea”. “Gli sforzi vaccinali finora si sono concentrati nel mondo ricco. Solo lo 0,3% di dosi nei paesi a basso reddito, mentre i più ricchi hanno distribuito l’85%, una differenza non solo è eticamente ingiusta, è anche molto pericolosa. Finché il virus continuerà a circolare liberamente, ci sarà sempre rischio nuove varianti. Una o più potrebbero essere resistenti ai nostri vaccini, compromettendo le campagne”, ha dichiarato Draghi.