Nelle ultime 24 ore sono stati rintracciati 1.400 nuovi casi tra i 203.173 tamponi processati, di cui 95.441 test antigenici rapidi. L’incidenza resta quindi sostanzialmente stabile allo 0,7%. In un giorno si contano altri 52 morti. I dati relativi alle ospedalizzazioni sono particolarmente positivi: i ricoverati con sintomi in area medica sono 269 in meno rispetto a martedì, mentre in terapia intensiva vengono assistite 33 persone in meno e nelle ultime 24 ore gli ingressi sono stati appena 9. Non era mai accaduto che si registrassero meno di 10 nuovi pazienti in terapia intensiva da quando la Protezione Civile comunica il dato, cioè dal 3 dicembre dello scorso anno.

Articolo in aggiornamento