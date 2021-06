La palestra Virgin in zona Città studi a Milano rimarrà chiusa per una settimana. È quanto ha deciso l’azienda Virgin Active dopo che negli scorsi giorni sono stati riscontrati 12 casi di Coronavirus tra cui uno della cosiddetta variante “Delta“. La scelta è stata presa “in via precauzionale” – come fanno sapere dal centro sportivo – e ha come obiettivo quello di “tutelare la salute di clienti e staff“. La palestra rimarrà dunque chiusa dal 17 al 23 giugno incluso.

“Tale decisione – si legge in una nota della Virgin – è stata assunta in attesa che l’Ats lombarda completi l’attività di contact tracing dei frequentatori del club, resa possibile dalla puntuale registrazione degli accessi che Virgin Active svolge presso le proprie strutture. L’azienda ha preso la decisione di chiudere il club nonostante gli esiti del sopralluogo effettuato dalla stessa Ats nella giornata di ieri abbiano confermato il pieno rispetto dei protocolli anti-contagio da parte di Virgin Active”.