“Polemiche? Per il reddito di cittadinanza ci sarà sempre spazio. Non è un ostacolo all’occupazione, ma una cintura di protezione sociale”. A dirlo è il leader del M5s, Giuseppe Conte, che a Napoli ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione del candidato sindaco del capoluogo campano, Gaetano Manfredi. Conte ha citato l’articolo 36 della Costituzione, che parla di retribuzione “proporzionata e sufficiente per assicurare” al lavoratore “e alla sua famiglia un’esistenza libera e serena”.