Paura a Milano in zona Porta Romana, dove una grossa trivella, alta più di dieci metri, è caduta in un cantiere di via Serio finendo sulla strada e sfondando palazzina. Il grosso macchinario ha distrutto alcune auto parcheggiate, fortunatamente non ci sono stati feriti. E’ accaduto questa mattina intorno alle 10.40. Secondo quanto riferiscono dal centro, oltre 300 ricercatori e dipendenti dell’ente Ifom “erano impegnati tra le provette e in laboratorio” quando la trivella in opera nel cantiere esterno accanto, sulla via Serio, è “crollata rovinosamente” su uno degli edifici più popolati dell’Istituto, dove tutto il personale è attualmente operativo. Tutti i ricercatori e dipendenti dell’Istituto e quelli degli altri Istituti presenti nello stesso Campus, 600 in tutto, sono stati prontamente evacuati e le forze dell’ordine hanno messo in sicurezza gli edifici