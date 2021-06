Festa in strada con luci, balli e musica. I carabinieri hanno fermato verso mezzanotte una festa di comunione in strada, in via Calata di Capodichino nel quartiere San Carlo Arena a Napoli, a cui partecipavano circa 200 persone tra adulti e bambini. Venti persone sono state sanzionate, tra cui i musicisti che hanno subito smontato gli impianti. L’organizzatore della festa, anche lui identificato e sanzionato, era un 36enne che voleva festeggiare la prima comunione del figlio celebrata in mattinata. Ma questo non è l’unico episodio che ha impegnato le autorità nella notte di sabato.

I militari del Comando provinciale hanno effettuato controlli nelle zone della movida in città e in provincia. Il bilancio dei presidi delle strade e delle piazze frequentate nelle ore notturne è di 200 persone identificate, 106 veicoli controllati e 6 scooter sequestrati. I controlli non hanno risparmiato i locali commerciali: i Nas di Napoli hanno sanzionato il titolare di un’attività e disposto il sequestro di alimenti pronti per essere venduti, senza la tracciabilità necessaria. Le autorità hanno inoltre vigilato sulla chiusura dei locali prevista per mezzanotte ed evitato assembramenti nei principali luoghi di ritrovo.