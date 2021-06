“La vaccinazione eterologa è già utilizzata da Paesi importanti come la Germania da diverse settimane e i risultati sono incoraggianti. Vi sono alcuni studi che testimoniano come la risposta immunitaria sia addirittura migliore di quella con due dosi dello stesso vaccino“. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza incontrando i giornalisti per fare il punto sulla campagna vaccinale e sulle nuove raccomandazioni del Cts per le somministrazioni di Astrazeneca