Tensione in casa della Nazionale Italiana alla vigilia dell’esordio con la Turchia: Lorenzo Pellegrini, infortunato, salterà gli Europei. Il capitano della Roma, che da tempo accusava un dolore muscolare al flessore sinistro, ieri, dopo alcuni fastidi e una risonanza magnetica ha avuto il verdetto. Un problema serio prima di tutto per Mancini. Il tecnico, già privato di Stefano Sensi per un risentimento muscolare, in attesa del recupero definitivo di Marco Verratti, titolare inamovibile nel ruolo di mezzala sinistra, ha bisogno di trovare una soluzione. Saputo dell’infortunio di Pellegrini, la Federcalcio ha chiesto immediatamente alla Uefa la possibilità di sostituire il giocatore, richiamando Gaetano Castrovilli della Fiorentina che era rimasto nel gruppo azzurro fino all’amichevole di Cagliari contro San Marino.

L’infortunio di Pellegrini diventa anche un problema in chiave mercato. Nelle ultime ore per il giocatore si è aperta una strada per la Spagna, con l’interesse dichiarato del Barcellona. Sfumato l’accordo per Wijnaldum del Liverpool, il capitano della Roma è stato individuato come un possibile rinforzo per i blaugrana. Pellegrini ha un contratto in scadenza nel 2022 e una clausola che gli permetterebbe dal primo al 30 luglio di liberarsi con 30 milioni di euro pagabili in due rate, e per questo fa gola ai catalani. A ciò si aggiunge il muro contro cui si è infranta l’ipotesi di rinnovo proposta dalla Roma: “Se ne parla dopo l’Europeo”, ha detto l’agente di Pellegrini.