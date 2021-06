Sono 2.199 i positivi al test per la ricerca di Sars-Cov-2 in Italia nelle ultime 24 ore tra i 218.738 tamponi processati, di cui 95.780 antigenici rapidi, con un’incidenza che si ferma all’1%. Ieri erano stati 1.896. Sono invece 77 le vittime in un giorno, mentre martedì erano state 102. Netto calo di ricoverati: sono 303 in meno i pazienti Covid nei reparti ordinari e 27 in meno nelle terapie intensive. In un giorno ci sono stati 24 nuovi ingressi in rianimazione. I ricoverati in area medica scendono quindi da 4.685 a 4.382, mentre i posti letto occupati da pazienti Covid in terapia intensiva scendono a 661.

I contagi sono in legger0 aumento rispetto a martedì, quando anche il tasso di positività era sceso sotto l’un per cento, ma mostrano ancora un netto miglioramento rispetto a mercoledì della scorsa settimana: sette giorni fa erano 2.897 i contagi giornalieri, con l’incidenza sui test effettuati all’1,3%. Guardando all’andamento settimanale, da lunedì ad oggi sono stati registrati 5.368 positivi, mentre nei primi tre giorni della scorsa settimana erano 7.200. Migliora anche il trend degli ingressi in terapia intensiva: 66 negli ultimi tre giorni, quasi dimezzati rispetto ai 112 registrati tra lunedì 31 maggio e mercoledì 2 giugno. Non calano invece i decessi: 244 nei primi tre giorni di questa settimana, 237 la scorsa.

In totale i casi di infezione accertati in Italia dall’inizio della pandemia sono 4.237.790, i morti 126.767. I dimessi ed i guariti sono invece 3.936.088, con un incremento di 8.912 rispetto nelle ultime 24 ore, mentre gli attualmente positivi scendono a 174.935, in calo di 6.791 da ieri.

Tra le Regioni, la Lombardia registra 322 casi, ma restano alti i contagi soprattutto in Sicilia (se rapportati alla popolazione): 320 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Segue la Campania con 257 contagi, poi la Puglia con 185 e il Lazio (179). Sopra i 100 casi in un giorno anche le Regioni Piemonte (137), Toscana (127), Veneto (126) ed Emilia-Romagna (107).