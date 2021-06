“L’Abruzzo, se togliamo la Basilicata che non ha una particolare estensione di costa, e il Molise per lo stesso ragionamento, è l’unica regione che si affaccia sui due mari, anzi sui tre mari, compreso lo Ionio, è l’unica regione che non ha un’autorità di sistema portuale”. È l’incredibile lapsus pronunciato dal presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, durante l’ultima seduta del consiglio Regionale di martedì 8 giugno mentre era in corso la discussione proprio sull’Autorità del sistema portuale (Asp). Alla fine, per i porti abruzzesi, è stata confermata l’Asp di Ancona con l’approvazione, con 16 voti favorevoli e 9 contrari, della Risoluzione della maggioranza. È stato invece bocciato (9 voti favorevoli e 16 contrari) il documento della minoranza con cui si chiedeva “di lavorare in rete con la Regione Lazio ritenendo indispensabile il passaggio dei porti abruzzesi dall’Autorità di sistema portuale (Asp) di Ancona (Marche) a quella di Civitavecchia (Lazio)”