“Siamo stati raggiunti da una notizia drammatica inerente alla scomparsa di Guglielmo Epifani e per questo abbiamo deciso di interrompere la riunione”. Così il segretario dem, Enrico Letta, fuori il Nazareno dopo aver sospeso l’incontro con i sindacati per rispetto della famiglia dell’ex segretario generale della Cgil, Guglielmo Epifani, venuto a mancare questo pomeriggio a 71 anni. “Voglio esprimere profondo cordoglio alla moglie e ricordare, a nome di tutti democratici, il ruolo importante ricoperto da Guglielmo come leader del Pd”, ha aggiunto il segretario.