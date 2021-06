Le domande di sostegni a fondo perduto dalle partite Iva, attese a 3 milioni, sono state inferiori e quindi sarà possibile estendere gli aiuti anche oltre la soglia di fatturato finora consentita. A dirlo in audizione in Commissione Bilancio della Camera, il ministro dell’Economia, Daniele Franco, che ha specificato che “dall’Agenzia delle Entrate emerge un numero di domande sotto i due milioni” con risorse utilizzate inferiori di circa quattro miliardi alla stima iniziale. Le “risorse che in qualche modo si liberano vanno riutilizzate”, ha detto quindi Franco. Che ha poi spiegato che “è possibile vi sia una cifra che vada oltre” quella stanziata per estendere l’intervento per le partite Iva sulla base del risultato d’esercizio dai 10 ai 15 milioni di fatturato. “L’ipotesi che formulerei, personalmente – ha detto Franco – è usare questo margine per l’intervento estivo sulla base dei risultati di esercizio“.