La morte di Seid Visin, il calciatore ventenne suicidatosi nelle scorse ore a causa dei ripetuti episodi di razzismo nei suoi confronti, ha scosso l’opinione pubblica. In particolare, dal mondo dello sport alla politica, la lettera nella quale lui stesso raccontava il suo malessere ha suscitato numerose reazioni. Qualche ora fa, Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole, ha pubblicato un post su Facebook nel quale dice: “Oggi parlano tutti e giustamente di ambiente, di transizione ecologica per salvare il pianeta. A volte mi chiedo se saremo in grado di salvarci da noi stessi”. A fargli eco, poi, il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, che in un tweet scrive: “Se puoi, scusaci. #SeidVisin”.

A condividere il pensiero è poi Laura Boldrini, l’ex presidente della Camera che in un post su Twitter ha scritto: “Si è tolto la vita. A vent’anni. Sentiva il peso infame dello sguardo del razzismo. La lettera di addio di Seid Visin è un pugno allo stomaco. Ma che società vogliamo essere? Mi auguro che anche una ‘certa’ politica rifletta sulle conseguenze delle sue sprezzanti parole”.

Ancora più duro invece l’ex calciatore della Juventus Claudio Marchisio. In un lungo post su Instagram, l’ex azzurro scrive: “Siamo il Paese dell’integrazione quando sei un giovane talento o quando segni il gol decisivo in una partita importante, ma che si rifiuta di essere servito al ristorante da un ragazzo di colore. Siamo il Paese dell’integrazione quando l’atleta vince la medaglia alle Olimpiadi – continua Marchisio – Siamo il Paese dell’integrazione che cerca improbabili origini italiane quando l’attrice che ci fa emozionare vince il Premio Oscar, ma che quando in classe con i propri figli ci sono dei ragazzi di colore storce il naso. Io non posso neanche immaginare cosa abbia provato Seid Visin, ma sono certo che un Paese che spinge un giovane ragazzo a fare un gesto così estremo è un Paese che ha fallito. Pensateci quando fate le vostre battute da imbecilli, quando fate discorsi stupidi e cinici sui gommoni e sul colore della pelle, soprattutto sui social network.

Facciamo un po’ schifo – conclude Marchsio -. Tutti. Di centro, di destra, di sinistra“.