La guardia di finanza, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, ha scovato e sequestrato al porto di Gioia Tauro 1.126 chili di cocaina purissima nello scalo portuale calabrese. La sostanza era occultata in un carico di banane. Attraverso una complessa e articolata attività di analisi di rischio e riscontri fattuali su oltre 2.100 contenitori provenienti dal continente sudamericano, i militari e i funzionari doganali, con l’ausilio di sofisticati scanner in dotazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono riusciti ad individuare lo stupefacente abilmente occultato in un container carico di banane proveniente dall’Ecuador. La sostanza stupefacente sequestrata, di qualità purissima, avrebbe potuto essere tagliata dai trafficanti di droga fino a quattro volte prima di essere immessa sul mercato, fruttando un introito alla criminalità organizzata di circa 225 milioni di euro.