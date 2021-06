L’Italia fa il pieno di qualificati al terzo turno del Roland Garros. Dopo il successo di Fabio Fognini mercoledì, nella giornata sulla terra rossa parigina è toccato a Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Marco Cecchinato staccare il pass per l’ultimo appuntamento della prima settimana del Grande Slam. Out invece Andreas Seppi.

L’altoatesino ha vinto il derby azzurro contro Gianluca Mager: dopo essere andato avanti 2-0 a zero, il 19enne ha perso il terzo set 6-3 e ha regolato l’avversario nel quarto con lo stesso punteggio. Berrettini ha invece giocato sul velluto contro l’argentino Federico Coria: 6-3 6-3 6-2 senza esitazioni e ora è la testa di serie numero 9 del torneo attesa da Kwon Soon-woo. Il tennista sudcoreano, classe 1997, ha eliminato Andreas Seppi nel secondo turno con il punteggio di 6-4 7-5 7-5.

Prova senza sbavature anche per Lorenzo Musetti, al primo Slam in carriera: il giovane azzurro ha steso il giapponese Yoshihito Nishioka per 7-5 6-3 6-2 e arriva al terzo atto del Roland Garros con zero set persi dopo il 3-0 rifilato al primo turno al belga Goffin. Vittoria anche per Marco Cecchinato contro Alex De Minaur, n.21 del seed: il 29enne palermitano è andato avanti 2-0 e ha poi perso il terzo set 6-3, ritrovando però il suo miglior tennis nel quarto set e trovando la qualificazione nel torneo in cui, nel 2018, raggiunse la semifinale.