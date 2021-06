A venti giorni dalle primarie di coalizione che decideranno il candidato sindaco del centrosinistra a Bologna, s’inasprisce lo scontro fra i due contendenti, Isabella Conti di Italia Viva e Matteo Lepore del Pd. L’ultimo capitolo è andato in scena in mattinata, quando i due candidati si sono incontrati a un mercato rionale alla periferia della città dove entrambi stavano promuovendo la propria candidatura. L’alterco è stato documentato e ripreso da Isabella Conti che lo ha pubblicato sui propri social. I due candidati si sono reciprocamente accusati di “attacchi personali”. Conti ha contestato a Lepore una sua affermazione dei giorni scorsi, quando ha detto che ci sarebbero imprenditori della logistica che sfruttano i lavoratori e che organizzano cene in sostegno di Conti. Nel video postato sui social dalla candidata di Italia Viva si vede un vivace scambio di battute, dove anche Lepore l’ha accusata di avergli rivolto attacchi personali.

Il livello dello scontro sta salendo anche fra i rispettivi sostenitori: con Conti c’è Italia Viva, una parte del Pd (quella che fa riferimento a Base riformista), una lista civica dell’area dell’ex ministro Gian Luca Galletti e i Verdi, che però si sono spaccati. Con Lepore c’è tutto il resto del Pd e Coalizione civica, un cartello elettorale che raccoglie varie anime della sinistra

il video è stato pubblicato sul profilo Facebook di Isabella Conti