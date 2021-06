Nello scontro tra Movimento 5 stelle e Rousseau interviene il Garante della privacy. L’autorità per la protezione dei dati personali ha ordinato all’associazione presieduta da Davide Casaleggio di consegnare tutti i dati personali degli iscritti al M5s entro 5 giorni. Il provvedimento è stato adottato d’urgenza all’esito dell’istruttoria avviata dal Garante dopo la segnalazione presentata dal M5s. Pochi minuti dopo la comunicazione dell’organismo, è arrivato il commento ufficiale dei 5 stelle: “La pronuncia è chiarissima”, si legge in un post su Facebook. “Dispiace aver perso tempo a causa degli ostacoli che in maniera strumentale sono stati messi in campo da qualcuno per rallentare il processo di rifondazione del Movimento a cui sta lavorando Giuseppe Conte e che la comunità del Movimento cinque stelle attende con impazienza”. Il post conclude: “Adesso attendiamo che l’associazione Rousseau ottemperi a quanto sancito dal Garante della privacy restituendo i dati degli iscritti nei tempi stabiliti, ossia entro i prossimi cinque giorni. Siamo pronti alla ripartenza con entusiasmo e responsabilità”. Il leader in pectore del Movimento, Giuseppe Conte, su Twitter aggiunge: “Il provvedimento del Garante della privacy fa chiarezza e spazza via qualsiasi pretesto, confermando le ragioni del Movimento. Ora si parte, si guarda avanti. Sarà la nostra comunità a indicare la rotta. Non c’è un minuto da perdere, ci sono tanti cittadini a cui ridare voce“.

Perché Rousseau deve consegnare i dati – La richiesta del Garante della privacy, si legge nella comunicazione ufficiale, nasce dal fatto che dalla documentazione acquisita dall’Autorità, il Movimento 5 stelle e l’Associazione Rousseau risultano essere, rispettivamente, titolare e responsabile del trattamento dei dati degli iscritti al Movimento. In base alla normativa sulla privacy – continua il Garante – , il responsabile, “su scelta del titolare del trattamento dei dati”, è tenuto a cancellare o restituire tutti i dati personali, “dopo che è terminata la prestazione dei servizi richiesti relativi al trattamento“. Questa disposizione, precisa il Garante, deve essere applicata in tutti i casi che regolano il rapporto titolare-responsabile. In quanto titolare del trattamento il Movimento ha quindi diritto, sottolinea il Garante, di disporre dei dati degli iscritti e di poterli utilizzare per i suoi fini istituzionali. L’Associazione Rousseau dovrà quindi consegnare Movimento 5 stelle, entro 5 giorni, i dati degli iscritti di cui l’Associazione risulti responsabile. Potrà invece continuare ad utilizzare i dati di quegli iscritti rispetto ai quali sia anche titolare del trattamento.

Perché il M5s si è rivolto al Garante della Privacy – Davide Casaleggio e l’associazione Rousseau, da quando Beppe Grillo ha affidato la rifondazione del Movimento 5 stelle a Giuseppe Conte, si rifiutano di consegnare i dati degli iscritti al Movimento. La motivazione nasce dal fatto che il capo politico reggente Vito Crimi sarebbe decaduto dopo che a febbraio scorso la base ha dato il via libera al direttorio a cinque che vada a sostituire la leadership singola. Un passaggio maturato dopo gli Stati generali dell’anno scorso, ma che è stato stravolto con la caduta del governo giallorosso. Il garante Beppe Grillo ha infatti, prima confermato la guida ad interim a Crimi e affidato la rifondazione del Movimento a Giuseppe Conte. Passaggi che l’associazione Rousseau si rifiuta di riconoscere tanto da arrivare, il 23 aprile scorso, alla separazione ufficiale. A complicare il quadro ha contribuito anche la vicenda della consigliera espulsa dal M5s Carla Cuccu che ha portato il Movimento in tribunale a Cagliari. In quella sede i giudici non hanno riconosciuto Vito Crimi come legale rappresentante e hanno nominato un curatore. Nel frattempo però i 5 stelle hanno contestato la scelta del curatore (Silvio Demurtas) e i giudici, pur ribadendo che Crimi non può essere riconosciuto come responsabile, hanno accettato la sostituzione con l’avvocato Gianluigi Perra.