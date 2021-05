“Blocco licenziamenti? Salvini è arrivato tardi. Salvini avrebbe dovuto sostenere il Pd e Orlando in Cdm. Nonostante il voltafaccia diciamo: non è troppo tardi. Chiediamo al governo di aprire un tavolo con parti sociali perché è il tempo di assumere non di licenziare”. Così Giuseppe Provenzano, vicesegretario del Pd, sulla proroga del blocco dei licenziamenti.