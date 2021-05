“Nessuna aula di Tribunale potrà risarcire le famiglie tarantine per il dolore versato. La magistratura, purtroppo, è dovuta intervenire per fare quello che la politica avrebbe dovuto fare. La sentenza condanna anche la politica per le scelte fatte“. Sono le parole di Angelo Bonelli dei Verdi dopo la sentenza di primo grado sul caso dell’ex Ilva di Taranto.