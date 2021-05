“Siamo in piazza per rivendicare il nostro diritto a stare qui, qui non ci sono dei mostri, ci sono lavoratori, padri e madri di famiglia. Quando siamo scesi in piazza con i ristoratori non volevamo strumentalizzare un bel niente, eravamo legittimati a farlo, il problema era che non c’erano gli altri in piazza quel giorno. Siamo gli unici che si prendono la responsabilità di chiamare la piazza oggi, dov’è la politica? Siamo stanchi degli influencer, non vogliamo parlare di Fedez ma dei problemi reali. L’Italia deve tornare potenza.” Queste le parole di Luca Marsella di CasaPound alla manifestazione convocata a Piazza Santi Apostoli.