Il caposervizio conferma, il responsabile dell’esercizio nega le accuse, il titolare dell’impianto allontana ogni responsabilità. Nel giorno degli interrogatori di garanzia dei tre indagati per la strage del Mottarone, le posizioni già espresse nella notte che ha portato ai fermi si cristallizzano davanti alla giudice Donatella Banci Buonamici. Gabriele Tadini ripete di aver inserito i ceppi per bloccare i freni della cabina numero 3 e di averlo fatto anche altre volte, Enrico Perocchio respinge tutte le accuse a suo carico e scarica la responsabilità proprio su Tadini, il capo del servizio: “Quella di inserire i forchettoni è stata una sua scelta scellerata”. Mentre Luigi Nerini, gestore dell’impianto e amministratore unico della Ferrovie Mottarone srl, ha dichiarato che la sicurezza dell’impianto non era “affar suo”. E alla domanda se sapesse dell’inserimento del forchettone non ha voluto rispondere.

La gip ha ascoltato per primo Tadini, che già martedì sera ha reso le prime ammissioni spiegando di aver deciso lui di piazzare e mantenere i blocchi sulle ganasce che hanno disattivato il sistema frenante d’emergenza, che non è scattato quando il cavo traente si è spezzato. E lo ha fatto, come quasi “abitualmente” nell’ultimo mese, per evitare blocchi della funivia dovuti alle anomalie dei freni. Così, però, al momento dell’incidente, la cabina numero 3 non è rimasta agganciata al cavo portante ed è volata via. Una scelta, ha spiegato Tadini ai pm, di cui il titolare dell’impianto era “del tutto consapevole”.

Nerini: “La sicurezza non era affar mio” – La versione di Nerini, però, è opposta. Secondo quanto ha riferito il suo legale, Pasquale Pantano, parlando coi cronisti dopo l’interrogatorio, il gestore ha detto di aver sì saputo dei problemi ai freni nei giorni prima dell’incidente, ma di non essersi attivato in proposito perché la sicurezza dell’impianto “non rientrava nelle sue competenze”. “La sicurezza non è affare dell’esercente, per legge erano Tadini e Perocchio a doversene occupare”, ha raccontato. “Sapevo che c’erano stati problemi al sistema frenante e che era stata chiamata due volte una ditta, ma non che venissero usati i forchettoni per disattivarlo”. Ha aggiunto che il proprio compito è di occuparsi degli “affari della società” e di non aver avuto “alcun interesse a non riparare la funivia”, come invece sostengono i pm. “Ha risposto, ha dato la sua versione spiegando chi deve fare cosa in un una società, cioè chi deve occuparsi della sicurezza e chi del business. Non era lui a dover fermare la funivia, sarebbe stato conflitto d’interessi. Per legge è così, due decreti legislativi dicono che se ne deve occupare il capo servizio dell’impianto e il direttore di esercizio”, spiega l’avvocato. “Per favore non dite più che Nerini ha risparmiato sulla sicurezza, ha agito in piena trasparenza”.

Perocchio nega: “Una scelta scellerata di Tadini” – “Non sapevo dell’uso dei forchettoni, non ne ero consapevole”, ha detto al gip anche Enrico Perocchio, responsabile di esercizio dell’impianto e dipendente della Leitner. L’uomo ha dunque negato quanto sostenuto da Tadini, interrogato in precedenza, e cioè che fosse al corrente dell’uso del dispositivo per bloccare il freno di emergenza che entrava in funzione a causa delle anomalie dell’impianto. “Non salirei mai su una funivia con ganasce, quella di usare i forchettoni è stata una scelta scellerata di Tadini”, ha sottolineato Perocchio, secondo quanto riferito dal suo legale Andrea Da Prato. Che spiega: “Il mio assistito non poteva pensare, prevedere, né sapeva che qualcuno ha fatto un uso scellerato e vietato dalla legge” del dispositivo che ha bloccato i freni d’emergenza. Non lo ha mai saputo, e non c’è traccia del fatto che l’affermazione di Tadini sia in qualche modo sostenuta. Come gliel’avrebbe detto, quando gliel’avrebbe detto? Con una mail, una pec? Non c’è risposta a queste domande”. Perocchio è venuto a conoscenza della disattivazione dei freni, sostiene il legale, “alle 12.09 della domenica, quando Tadini, in un minuto di telefonata o forse meno, gli dice che sono inseriti i forchettoni”.

Tadini al giudice: “Messo ceppi, anche altre volte” – Da parte sua, il capo servizio dell’impianto – ha detto il difensore Marcello Perillo – ha “risposto in maniera compiuta a diverse domande del giudice” e ha “confermato le sue responsabilità”, ammettendo “di aver messo il forchettone”. Tadini ha detto di aver messo il ceppo blocca-freno anche altre volte e ha spiegato che le anomalie manifestate dall’impianto non erano collegabili alla fune, escludendo collegamenti tra i problemi ai freni e quelli al cavo. “Non sono un delinquente. Non avrei mai fatto salire persone se avessi pensato che la fune si spezzasse”, ha aggiunto.

I pm: “Vedere i corpi straziati non li ha convinti a parlare” – Per la procuratrice di Verbania Olimpia Bossi e la pm Laura Carrera – che hanno chiesto per i tre indagati la convalida del fermo e la custodia cautelare in carcere – la scelta di Tadini, come da lui stesso chiarito, è invece stata avallata per motivi economici da Nerini e da Perocchio. I problemi ai freni andavano avanti almeno dal 26 aprile, ma due interventi di manutenzione non erano stati sufficienti a risolvere il problema. Nonostante questo, sostiene l’accusa, il gestore ha continuato a mantenerla in funzione aggirando il malfunzionamento con l’accettazione di un rischio enorme, quello di viaggiare senza freni, perché certo che la fune traente non avrebbe ceduto. Invece, quella domenica 23 maggio, è andata proprio così. E dopo l’incidente – scrivono i pubblici ministeri nella richiesta di custodia cautelare – i fermati non hanno mostrato un “atteggiamento resipiscente” presentandosi “all’autorità giudiziaria per assumere le proprie responsabilità”. Un fatto che “assume maggiore gravità e rilievo” per Nerini e Perocchio che “hanno potuto vedere i corpi delle vittime straziati, giacenti a terra sbalzate fuori dalla cabina numero 3 o incastrati dentro la stessa”. Sarà la gip, al termine degli interrogatori, a decidere sulla convalida e sull’applicazione dell’eventuale misura cautelare. Per l’accusa le esigenze sussistono tutte e tre: pericolo di fuga, di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio.

La fune e i freni disattivati – Finora l’inchiesta è ruotata attorno a due elementi: la rottura della fune traente e la disattivazione dei freni. Secondo la ricostruzione della Procura il cavo avrebbe ceduto per motivi ancora da chiarire ma che – stando alle ultime ipotesi – potrebbero essere riconducibili alla zona della “testa fusa”. Si tratta del punto in cui la fune viene saldata alla cabina: è la parte che riceve maggiori sollecitazioni, più soggetta all’usura e allo stesso tempo quella il cui “stato di salute” risulta maggiormente difficile da controllare con il metodo magnetoinduttivo. Tant’è che ogni 5 anni è prescritto ai gestori dell’impianto una manutenzione che prevede il sostanziale taglio di una parte del cavo con una nuova saldatura.

L’ipotesi usura – Quest’operazione, secondo quanto filtrato finora, sarebbe dovuta avvenire nel novembre 2021. Il cavo era già usurato? A questa risposta dovranno rispondere i periti nominati dai pubblici ministeri, accertando la causa del cedimento. Che da solo, in ogni caso, non avrebbe provocato il disastro. Se i freni avessero funzionato, infatti, la rottura della fune traente avrebbe fatto indietreggiare la cabina numero 3 – a bordo della quale c’erano 15 persone – di qualche metro ma poi la corsa si sarebbe interrotta. L’utilizzo dei forchettoni ha invece impedito ai freni di entrare in azione, lanciando la cabina in una corsa ad alta velocità fino al pilone e al volo lungo il pendio del Mottarone, conclusosi con lo schianto che ha provocato la morte di 14 passeggeri e il gravissimo ferimento di Eitan Biran, 5 anni, ancora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Regina Margherita di Torino.

La falsificazione del registro giornale – L’inserimento dei forchettoni, secondo quanto dichiarato da Tadini durante il primo interrogatorio, era noto a “tutti”. Una frase che ha spinto l’accusa a ritenere che Nerini era “del tutto consapevole dell’abituale ricorso” alla disattivazione dei freni, pratica che ad avviso dei pm “collima con l’interesse imprenditoriale ed economico” da parte del gestore di “forzare le procedure di sicurezza, pur di non sospendere” il via vai delle cabine da Stresa al Mottarone “con conseguenti ripercussioni economiche e necessità di esborsi per finanziare gli interventi necessari”. Tadini è stato anche accusato di aver annotato il falso nel registro giornale dell’impianto parlando di “esito positivo dei controlli” sul funzionamento dei freni, sia il giorno della tragedia che quello precedente, malgrado avesse “sentito provenire dalla cabina un rumore-suono caratteristico riconducibile alla presumibile perdita di pressione del sistema frenante della cabina che si ripeteva ogni due-tre minuti”.