” Voglio riconoscere al M5s un lavoro fatto da tempo, ma proprio per questo chiedo nel nome dell’etica e della morale: se ai condannati è giusto non dare il vitalizio, perché il precedente governo, con il vostro voto, ha dato fiducia e sostegno a un condannato in primo grado per gravi reati finanziari come Alessandro Profumo?“. Lo ha detto il senatore di Italexit, Gianluigi Paragone, nel suo intervento in Senato in cui ha annunciato il voto favorevole alla mozione del Movimento 5 stelle per la revoca dell’assegno ai condannati. E proprio al suo ex partito si rivolge Paragone. “È giusto che io dia il pieno sostegno alla mozione del Movimento 5 stelle. Ho fatto la campagna elettorale con loro su questi temi che sono moralmente importanti. Ma perché non togliete la fiducia a Profumo?”