“Questa pandemia non è ancora sconfitta e non sarà nemmeno l’ultima”. Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel all’inaugurazione della riunione annuale dell’Organizzazione mondiale della sanità in un video-messaggio. La cancelliera ha portato avanti la proposta di un contratto internazionale per la pandemia che porti a una migliore cooperazione tra gli Stati. La speranza è che in futuro un fenomeno analogo al Covid-19 si possa gestire in forma più veloce e lo si possa stroncare sul nascere, ha detto la cancelliera. “Dopo la pandemia è come prima della pandemia” ma alla prossima “dovremmo possibilmente essere meglio preparati“, ha aggiunto Merkel.