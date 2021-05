Incidente per un atleta di handbike sulle strade di Rozzano, nel milanese. Nel pomeriggio di ieri Gioacchino Fittipaldi, allievo di Alex Zanardi, è stato travolto da un camion mentre si allenava sui tornanti che lui conosceva bene. Secondo quanto emerso dalle ricostruzioni la dinamica è simile a quella dell’incidente che meno di un anno fa ha coinvolto l’ex pilota F1 e oro olimpico.

Così come riporta Il Giorno, il 27enne Fittipaldi è stato investito poco dopo le 16:30 di giovedì 20 maggio in corrispondenza dello snodo che unisce la ss35 con viale Monte Amiata, via Gran San Bernardo e via Valleambrosia. L’atleta è stato travolto a una rotonda da un camion ed è rimasto incastrato sotto le ruote del mezzo pesante. Liberato dai vigili del fuoco è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, in codice rosso e in prognosi riservata. Un primo bollettino evidenzia che sono stati riscontrati diversi traumi al torace e alle braccia.

Fittipaldi, originario di Lagonegro, comune nella provincia di Potenza, guida la handbike da tre anni. A bordo del suo mezzo ha partecipato ai Campionati italiani di paraciclismo, maratone internazionali e Giro d’Italia su handbike e fa parte del team Obiettivo3, progetto creato da Zanardi per far avvicinare le persone con disabilità allo sport.