Nelle ultime 24 ore sono stati rintracciati 5.218 nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 in Italia tra i 269.744 tamponi effettuati. Il tasso di positività cala quindi all’1,9%. Si sono purtroppo registrati altri 218 decessi, 85 dei quali dei mesi scorsi e comunicati solo oggi dalla Campania, mentre prosegue l’allentamento della pressione sugli ospedali con 458 ricoverati con sintomi in meno rispetto a giovedì e 51 ingressi in terapia intensiva.

Da lunedì a oggi sono stati 24.372 i nuovi positivi accertati, in calo di oltre il 30% rispetto ai 35.530 scovati negli stessi giorni della scorsa settimana e del 50% rispetto a due settimane fa quando furono 48.010. La curva quindi flette sempre più velocemente di settimana in settimana.

Ad oggi i casi riscontrati dal 21 febbraio 2020 sono 4.183.476. Di questi 3.766.660 sono guariti o sono stati dimessi, mentre 125.028 sono deceduti. Gli attualmente positivi sono 291.788, di cui 280.394 si trovano in isolamento domiciliare. In ospedale restano ricoverati con sintomi 9.925 pazienti positivi al Covid e altri 1.469 vengono assistiti in terapia intensiva, con ben 9 Regioni che nelle ultime 24 ore non hanno registrato nuovi ingressi.

