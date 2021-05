Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha rinnovato il suo contratto fino al 2026, a meno di un mese dall’inizio degli Europei il ct e la Federazione hanno deciso di lanciare un segnale di continuità. I risultati dell’ex allenatore di Inter e Manchester City hanno convinto i vertici federali ad allungare l’accordo già prima dell’inizio della competizione europea. “Per noi credo sia un bellissimo momento – ha commentato Mancini – non è semplice vincere, perché lo fa una sola, ma stiamo cercando di portare avanti un lavoro iniziato anni fa che oggi sta dando buoni frutti“.

L’allenatore jesino venne nominato ct il 14 maggio 2018 e prese in mano una Nazionale reduce da uno momenti più bui della sua storia calcistica, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia. Sotto la sua guida, gli Azzurri hanno giocato 30 partite, perdendone appena due. Gli Europei, però, sono il primo grande appuntamento in cui si potrà misurare la forza di questa Nazionale, anche in vista dei Mondiali 2022 in Qatar.

Grande soddisfazione per il prolungamento nelle parole del presidente federale della Figc, Gabriele Gravina: “Roberto sta portando avanti brillantemente un percorso da due anni e dare continuità a questo lavoro era una prerogativa della federazione, un investimento che dovevamo fare e lo dovevamo per rispetto a tutti i nostri tifosi”. “Certo se potessimo regalare un trofeo ai nostri tifosi che manca da tanti anni, credo sia un obbiettivo che dobbiamo mettere nel nostro mirino, non ci fasceremmo la testa se non dovesse avvenire”, ha aggiunto Gravina.