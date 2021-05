“Grande Fiore. Grazie per i suggerimenti di oggi in campo. È sempre un piacere incontrarti e passare del tempo assieme sia in campo che fuori. La prossima volta canteremo assieme come abbiamo fatto al Festival di Sanremo”. Sono le parole di Novak Djokovic che accompagnano un video, pubblicato su Instagram, in cui il campione di tennis serbo prende lezioni da Fiorello agli Internazionali di Roma.