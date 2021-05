La zona gialla e il bel tempo riportano la folla a Venezia. Nel secondo weekend con meno restrizioni la città lagunare è stata presa d’assalto dai turisti fin dalla prima mattinata, come non si vedeva da mesi a causa della pandemia di coronavirus. Un turismo di prossimità, per il momento, con persone arrivate prettamente dall’entroterra veneto, ma che fa ben sperare in vista della stagione estiva.

I parcheggi automobilistici di piazzale Roma e del Tronchetto, dove inizialmente le vetture erano state deviate, sono già tutti al completo. La Polizia locale ha comunicato lo stop dei veicoli, con l’indicazione di raggiungere le aree di sosta in terraferma, a Mestre e Marghera. A causa delle code sul Ponte della Libertà verso il centro storico, le linee del servizio di trasporto pubblico hanno accumulato ritardi in entrambe le direzioni.

Il gran numero di persone arrivate a Venezia non ha però provocato particolari assembramenti, i visitatori si concentrano sulle principali direttrici turistiche di Rialto e piazza San Marco, per ora senza affollamenti. Da ieri, inoltre, è in vigore l’ordinanza del Comune contro la movida che fissa limiti di accesso in alcune zone della città e la possibilità di chiusura o limitazione di queste aree da parte della Polizia locale.