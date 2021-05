Un bambino di Vittorio Veneto venerdì pomeriggio alle 18.30 è caduto in una bocca di lupo, l’apertura di aerazione per locali interrati, profonda sette metri lasciata scoperta. Il piccolo trasportato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso è ancora ricoverato ma non è in pericolo di vita, nonostante nell’impatto abbia riportato molteplici traumi.

Il primo ad intervenire è stato il padre della vittima che si è calato all’interno delle grate, sebbene per estrarre il bimbo sia stato necessario attendere l’intervento dei vigili del fuoco che hanno poi allarmato l’eliambulanza per il trasporto d’urgenza a Treviso. Secondo quanto ricostruito da Fanpage.it il bambino era impegnato a giocare con dei suoi amici all’interno del parco, fin quando è caduto all’interno della bocca che in quel momento era aperta per motivi ancora da accertare.

Le grate avrebbero dovuto coprire le uscite di aerazione di alcuni locali attigui a dei parcheggi sotterranei. Provvidenziale l’allarme lanciato dagli amici della vittima che hanno avvisato per primo il padre.

(Immagine d’archivio)