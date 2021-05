Dopo la tradizionale messa per il Grande Torino, i calciatori e l’allenatore granata Davide Nicola hanno incontrato i tifosi, rimasti fuori a causa del Covid, ai cancelli dello stadio Filadelfia. Oggi, martedì 4 maggio, si è svolta la tradizionale cerimonia in ricordo degli Invincibili, la squadra granata degli anni Quaranta, per i 72 anni dalla tragedia di Superga.