Applausi e grida di gioia per i genitori di Marco Vannini all’uscita dal tribunale dopo la condanna definitiva in Cassazione alla famiglia Ciontoli per l’omicidio avvenuto sei anni fa a Ladispoli. “Ci siamo battuti per sei anni, la paura c’è sempre ma ci abbiamo creduto fino alla fine. Ora giustizia è fatta”, sono state le parole dei genitori.