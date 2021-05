Attraverso il suo account Twitter, il presidente della Juventus Andrea Agnelli si è congratulato con il numero uno nerazzurro Steven Zhang per la vittoria dello scudetto. “Ben fatto Steven. Felice per te e orgoglioso di essere un tuo leale avversario in campo e amico fuori. Noi torneremo…”, scrive Agnelli che con Zhang è stato protagonista nelle ultime settimane dell’affaire Super Lega.

Juventus ed Inter, assieme al Milan, erano stati i club italiani che avevano avallato l’ipotesi di una lega alternativa a quelle organizzate dalla Uefa. Salvo poi ritirarsi nei giorni successivi dopo le dure reazioni arrivate dal mondo del calcio. Il tweet del presidente bianconero è stato ricondiviso su Twitter anche dal club torinese, che dopo nove anni di successi perde il primato in campionato a favore dell’Inter che porta a casa il suo diciannovesimo titolo.