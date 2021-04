Circa 4.475 tonnellate di pomodoro sono state sequestrate negli stabilimenti Petti di Venturina Terme e Campo alla Croce di Campiglia Marittima, in provincia di Livorno. Stando a quanto rivela una nota del Comando tutela Agroalimentare dei carabinieri, le passate prelevate erano già state etichettate come prodotto “100% toscano”, ma in realtà si tratterebbe di concentrato di pomodoro estero miscelato a dosati quantitativi di pomodori italiani. Un duro colpo per un’azienda che si è sempre vantata dei suoi prodotti completamente autoctoni.

Il valore commerciale dei beni sequestrati sarebbe di circa 3 milioni di euro, 3.500 tonnellate di conserve di pomodoro in bottiglie, vasi di vetro, barattoli, pacchi e bricks, destinate alla grande distribuzione e 977 tonnellate circa di prodotto semilavorato e concentrato di pomodoro di provenienza estera (extra-UE), stipato in fusti e bidoni. I carabinieri hanno inoltre sequestrato documenti contabili, amministrativi e di laboratorio, tra i quali figurano schede di produzione ufficiose e manoscritte, dove è scritto che ai prodotti sono state attribuite caratteristiche di origine e composizione false. Sei persone sono state indagate dalla procura di Livorno per concorso in frode in commercio, dopo un’investigazione di alcune settimane.