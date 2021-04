“Non ho mai detto garantisco io” con l’Unione europea, “non è il mio stile”. Lo ha detto il presidente Mario Draghi nel corso della replica in Aula al Senato, facendo riferimento alle critiche arrivate dai banchi di Fratelli d’Italia sia sulle tempistiche, sia sullo scarso coinvolgimento del Parlamento. In particolare poco prima, la senatrice Daniela Santanchè si era rivolta direttamente a Draghi: “Mi viene il dubbio che questo Piano sia una trattativa tra lei e la Commissione europea, perché quando lei dice ‘garantisco io’ a me viene il dubbio che l’Europa non si fida dell’Italia e degli italiani”